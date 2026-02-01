Kar ve sağanak uyarısı. İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye düşecek

İstanbul'da da pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son raporuna göre, pazartesi sabahından itibaren İstanbul'a sıcaklıklar hızla düşecek. AKOM Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği uyarısı yaptı.