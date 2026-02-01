Kar ve sağanak uyarısı. İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye düşecek
01.02.2026 03:41
NTV - Haber Merkezi
Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen soğuk hava dalgasıyla Trakya ve İstanbul'da hava hızla soğuyacak. Batı illerinde yağışlar kuvvetlenecek, megakentte hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek. AKOM ve Valilik bugün etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışın birçok ilçede yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacağı uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre batı illerinde yağışlar kuvvetleniyor.
Trakya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bugün etkisini gösteren karla karışık yağmur yarın kar yağışına dönecek.
İstanbul'da da pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son raporuna göre, pazartesi sabahından itibaren İstanbul'a sıcaklıklar hızla düşecek. AKOM Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği uyarısı yaptı.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
İstanbul Valiliği de soğuk hava ve yağış uyarısı yaptı. 3 Şubat Salı günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceğini belirten Valilik, İstanbullulara kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.
ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
MGM'nin tahminlerine göre yağışların Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısında çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması bekleniyor.
13 KENTE UYARI
MGM İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarı yayınladı.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 2/4 derece.
- İstanbul 5/8 derece.
- Denizli 7/20 derece.
- İzmir 10/16 derece.
- Adana 11/19 derece.
- Ankara 4/13 derece.
- Samsun 9/11 derece.
- Erzurum -2/4 derece.
- Malatya 3/10 derece.
- Kars -4/1 derece
- Diyarbakır 5/14 derece.
- Gaziantep 5/13 derece.