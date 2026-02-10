Kar ve sağanak yağış geliyor. Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

Bu hafta Türkiye genelinde sağanak yağış ve bazı illerde kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da ise fırtına bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve perşembeden itibaren megakent yağışlı havanın etkisine girecek.