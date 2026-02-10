Kar ve sağanak yağış geliyor. Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
10.02.2026 04:25
NTV - Haber Merkezi
Bu hafta Türkiye genelinde sağanak yağış ve bazı illerde kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da ise fırtına bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve perşembeden itibaren megakent yağışlı havanın etkisine girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ancak ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Yağışların genelikle yağmur ve sağanak, iç doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
13 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kente sarı kodlu uyarı yaptı.
Buna göre Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de şiddet sağanak yağış beklenirken; Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman'da kar yağışı etkili olacak.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
İSTANBUL'DA FIRTINA ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA NASIL?
Bu hafta İstanbul'da çarşamba hariç her gün yağmur yağacak. Hava sıcaklığının 12 derece olması tahmin ediliyor.
Başkent Ankara'da bir hafta boyunca yağmur etkisini sürdürecek, termometreler 9 dereceyi gösterecek.
İzmir'de ise hava sıcaklığı 17 dereceyi bulacak.