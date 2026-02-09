Kar ve sağanak yağış günlerce sürecek. Meteoroloji birçok il için uyarı verdi

09.02.2026 06:44

Son Güncelleme: 09.02.2026 09:20

NTV - Haber Merkezi

Meteorolojik tahminlere göre hafta sonu ara veren yağışlar bugünden itibaren yeniden güçleniyor. Bugün Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli kar yağışı beklenirken, yurdun büyük bölümünde görülecek sağanak yağışlar pazar gününe kadar etkisini sürdürecek.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yeni haftada tüm yurtta yağış var. Bugün Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli kar bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiğini duyurdu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz ile Hatay kıyılarının ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Resmi Kurum

MGM'nin tahminlerine göre pazartesiden itibaren yurdun tamamında sağanak ve kar yağışı görülecek. Salı günü ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 4/9 derece.

 

- İstanbul 7/12 derece.

 

- Denizli 8/16 derece.

 

- İzmir 10/17 derece.

 

- Adana 9/21 derece.

 

- Ankara 4/9 derece.

 

- Samsun 8/11 derece.

 

- Erzurum -3/3 derece.

 

- Malatya 3/11 derece.

 

- Kars -4/2 derece

 

- Diyarbakır 6/15 derece.

 

- Gaziantep 7/15 derece.

