Kar ve sağanak yağış günlerce sürecek. Meteoroloji birçok il için uyarı verdi
09.02.2026 06:44
Son Güncelleme: 09.02.2026 09:20
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojik tahminlere göre hafta sonu ara veren yağışlar bugünden itibaren yeniden güçleniyor. Bugün Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli kar yağışı beklenirken, yurdun büyük bölümünde görülecek sağanak yağışlar pazar gününe kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yeni haftada tüm yurtta yağış var. Bugün Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli kar bekleniyor.
Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiğini duyurdu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi devam ediyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz ile Hatay kıyılarının ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MGM'nin tahminlerine göre pazartesiden itibaren yurdun tamamında sağanak ve kar yağışı görülecek. Salı günü ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 4/9 derece.
- İstanbul 7/12 derece.
- Denizli 8/16 derece.
- İzmir 10/17 derece.
- Adana 9/21 derece.
- Ankara 4/9 derece.
- Samsun 8/11 derece.
- Erzurum -3/3 derece.
- Malatya 3/11 derece.
- Kars -4/2 derece
- Diyarbakır 6/15 derece.
- Gaziantep 7/15 derece.