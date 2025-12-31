Kar ve tipi bastırdı, karayolu trafiğe kapatıldı
31.12.2025 13:22
AA
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kar esareti yaşanıyor.
Kar yağışının etkisini artırması üzerine Kahramanmaraş-Kayseri karayolu TIR ve çekicilerin geçişine kapatıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Edebiyat Yolu mevkisinde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, TIR ve diğer araçların geçişine izin vermiyor.
Elbistan-Kayseri ile Adıyaman-Kahramanmaraş karayollarında da kar ve tipi nedeniyle tır ve çekicilerin geçişi durduruldu.
TIR şoförlerinden Güner Sönmez, yaklaşık 4 saattir yolda beklediğini belirterek, Hatay'dan yüklediği mandalinaları Rusya'ya götürdüğünü söyledi.
Yusuf Öztürk ise Osmaniye'nin Bahçe ilçesine maden taşıdığını, yolların kar ve tipi nedeniyle kapanması sonucu yaklaşık dört saattir beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Emniyet ekipleri, Göksun mevkisinde yolda kalan şoförlere kumanya desteği veriyor.
Kent genelinde ayrıca 285 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.