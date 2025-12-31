Kar ve tipi bastırdı, karayolu trafiğe kapatıldı

Edebiyat Yolu mevkisinde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, TIR ve diğer araçların geçişine izin vermiyor.

Elbistan-Kayseri ile Adıyaman-Kahramanmaraş karayollarında da kar ve tipi nedeniyle tır ve çekicilerin geçişi durduruldu.

TIR şoförlerinden Güner Sönmez, yaklaşık 4 saattir yolda beklediğini belirterek, Hatay'dan yüklediği mandalinaları Rusya'ya götürdüğünü söyledi.