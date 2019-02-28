Kar ve tipi yolları kapattı
Antalya - Konya karayolunda kar etkili oluyorken yurdun doğu kesimi de kar yağışı etkisi altında. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı ve Emir Bayındır Kümbeti beyaza büründü.
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1Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
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Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan zincirsiz ve büyük araçlar kurtarıldı.
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3Akseki Bölge Trafik ekiplerince bir süre geçişlerine izin verilmeyen büyük araçlar, dinlenme tesislerine yönlendirildi.
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Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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YURDUN DOĞU KESİMİNDE DE KAR YAĞIŞI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek.
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6Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.
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7Ağrı'da gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
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8Malatya'da da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
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