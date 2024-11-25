Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi

KAYSERİ’DE EKİPLER SEFERBER OLDU

Kayseri’de dün gün boyu etkisini artırarak devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kayseri-Malatya karayolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, kurtarma ekipleri de mahsur kalan araçlardaki kişileri güvenli yere tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Dokuzdolambaç mevkiinde kara gömülen bir araçta bulunan üç kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.