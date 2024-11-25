Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi
Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle yollarda mahsur kalanlar oldu, bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Malatya’nın Hekimhan ilçesinde ise dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle beş kişi mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan beş kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kar yağışı Kahramanmaraş’ta da etkisini hissettirdi. Ekinözü ilçesinde mahsur kalan 10 öğretmen, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında…
Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan tipi, yolları kapadı, trafik kazalarına neden oldu.