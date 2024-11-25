Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle yollarda mahsur kalanlar oldu, bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Malatya’nın Hekimhan ilçesinde ise dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle beş kişi mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan beş kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kar yağışı Kahramanmaraş’ta da etkisini hissettirdi. Ekinözü ilçesinde mahsur kalan 10 öğretmen, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 1

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında…

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan tipi, yolları kapadı, trafik kazalarına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 2

MALATYA’DA CAN KAYBI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde ise beş kişi dağlık alanda mahsur kaldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, dağlık alanda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanların 4 saat süren çalışmayla kurtarıldığını bildirdi.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 3

787 KİŞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hekimhan-Sivas karayolunda mahsur kalan 38 araç içerisindeki 127 kişi, Darende-Gürün yolunda mahsur kalan 42 araç içerisinde 100 kişi, Darende-Çayirdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araç içerisindeki 60 kişi, Arapgir karayolunda mahsur kalan 25 araç içerisindeki 75 kişinin kurtarılarak ilçe merkezine sevkleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 4

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 vatandaşın, ilçe merkezindeki kamuya ait misafirhanelere yerleştirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlimizde Hekimhan ve Darende ilçelerimizde çobanlık yapan 5 vatandaşımız dağda mahsur kalmış, kurtarma ekiplerimiz sahada zorlu bir mücadele sonucunda 5 vatandaşımızı kurtarmış olup, 1 vatandaşımız sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmalar esnasında yoğun mesai sarf eden başta Büyükşehir Belediyemize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve Kızılay'a teşekkür ederim. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafiğe çıkacak araçlarına mutlak suretle kar lastiği takmaları büyük önem arz etmektedir.”
Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 5

KAHRAMANMARAŞ’TA ÖĞRETMENLER MAHSUR KALDI

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elbistan’DA düzenlenen kutlamalara katılan öğretmenlerden 10’u, görev yaptıkları Ekinözü ilçesinin Soysal Mahallesi’ne dönmek üzere minibüsle yola çıktı.

Minibüs, Ortaören Mahallesi’ne geldiğinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 6

Öğretmenlerin yardım istemesi üzerine Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ekibi ile birlikte yola çıktı.

Tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda öğretmenleri kurtardı.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 7

YAYLADA MAHSUR KALDILAR

Bolu’da kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Pürenli Yaylası’nda yolun kapanması sonucunda beş araçta bulunan 12 kişi yolda mahsur kaldı.

Ekipler tarafından 12 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.
Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 8

KAYSERİ’DE EKİPLER SEFERBER OLDU

Kayseri’de dün gün boyu etkisini artırarak devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kayseri-Malatya karayolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, kurtarma ekipleri de mahsur kalan araçlardaki kişileri güvenli yere tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Dokuzdolambaç mevkiinde kara gömülen bir araçta bulunan üç kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 9

RİZE’DE KARLI YOLDA KAYAN KAMYONET DEREYE UÇTU

Rize’de karlı yolda kayarak dereye uçan kamyonetteki üç kişi yaralandı.

Kaza, İkizdere ilçesi Anzer Grup Yolu’nda dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Anzer Yaylası’ndan indiği öğrenilen kamyonet kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Dereye düşen araçta bulunan B.A. (28), A.G. (26) ve A.K. (29) yaralandı.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 10

İSTANBUL YOLUNDA KARLA MÜCADELE

Karadeniz’deki illeri İstanbul’a bağlayan D-100 karayolu, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük-Gerede karayolu, iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle 7 saat ulaşıma kapanmıştı.

Uzun uğraşlar sonucunda karayollarının da çalışmalarıyla yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu bölgede buz tutan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.

Trafik polisleri de bölgede devriye atarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 11
Kar ve tipi yolları kapattı: Malatya’da bir kişi yaşamını yitirdi - 12
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