Kar yağdı, fiyatı 65 liraya geriledi

"FİYATLAR UÇUK DEĞİL"

Balık fiyatlarının düştüğünü söyleyen Balıkçı Serkan Yalın, "Bütün ürünlerin zamlanmasıyla birlikte balıklarımızda zamlanmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi bütün balıkların fiyatı düşmüş durumda. İnşallah balık fiyatları daha da düşecek, ben buna eminim. Çinekop yüzünü göstermeye başladı, çinekop neredeyse hamsi fiyatına düşecek. Hamsi 30, mezgit 35, istavrit 25 liraya kadar düştü. Bu fiyatlar çok uçuk değil” ifadelerini kullandı.