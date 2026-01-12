Kar yağdı, hayat durdu. Yollar kapandı, okullar tatil edildi

12.01.2026 12:03

İHA

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verilirken birçok kırsal mahalle yolu da kapandı.

Tufanbeyli’den dün gece başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. 

Kar yağdı, hayat durdu. Yollar kapandı, okullar tatil edildi 1
Kar nedeniyle ilçe merkezinde bile birçok noktada yollar kapandı. 

OKULLAR TATİL 2
Tufanbeyli Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Çocuklar ise okulların tatil olmasını ve kar yığışını fırsata çevirdi.

 

Sokağa çıkan çocuklar kardan adam yapıp kar topu oynadı.