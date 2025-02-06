Kar yağışı ardından valiliklerden açıklama: Bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar açık mı? Kar tatili olan iller hangileri?
6 Şubat Perşembe günü öğrenciler ve velilerin gündeminde kar tatili var. Günlerdir uyarıları yapılan kar yağışının başlaması nedeniyle 6 Şubat 2025 tarihinde Türkiye genelinde birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, bulundukları illerin valiliklerinin resmi açıklamalarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler. İstanbul'da da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Şehir genelinde kar yağışının ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Peki, bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar açık mı? Kar tatili olan iller hangileri?
Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 6 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler listesi...