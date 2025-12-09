Kar yağışı bekleyenlere kötü haber

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

"- Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak.

- Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."