Kar yağışı etkisini artırdı, polis Ankara yolunu TIR ve kamyonlara kapattı

13.01.2026 10:31

AA

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı. Polis, Ankara yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı.

Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

 

Yolun Ankara yönü ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.