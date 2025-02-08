Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı
Yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi sürüyor. Sıcaklıkların önümüzde hafta boyunca 5-8 derece aralığında devam edeceği tahmin edilirken, İstanbul için de yeni kar uyarısı geldi. AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının yurda ulaşmasıyla birlikte megakent İstanbul'da bu hafta özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından İstanbullulara yeni bir kar uyarısında daha bulundu.
Açıklamada, pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtildi.