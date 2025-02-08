Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı

Yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi sürüyor. Sıcaklıkların önümüzde hafta boyunca 5-8 derece aralığında devam edeceği tahmin edilirken, İstanbul için de yeni kar uyarısı geldi. AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 1

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının yurda ulaşmasıyla birlikte megakent İstanbul'da bu hafta özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu. 

AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından İstanbullulara yeni bir kar uyarısında daha bulundu. 

Açıklamada, pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 5

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 6

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 7

PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 8

SALI HAVA NASIL OLACAK?

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 9

ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Kar yağışı geri dönüyor: İstanbul için yeni uyarı - 10

PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

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