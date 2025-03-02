Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji il il uyardı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da öğleden sonra yağmur bekleniyor, Ankara sabah sisli, Bursa parçalı bulutlu, İzmir'de rüzgar hafif, hava açık. İstanbul 13, Ankara 12, İzmir 17, Bursa 14, Antalya az bulutlu 18 derece.



Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.