Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji il il uyardı
Bugün ülkenin büyük bölümünde hava açık olacak, pazartesi günü ise sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre hafta başından itibaren ise bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Soğuk havanın ardından hava sıcaklıkları 10-12 derece artarak mevsim normallerinin üstünde seyretmişti. Pazartesi gününden itibaren ise bazı bölgelerde yeniden kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda pazartesi ve salı günü için Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin illerine kar yağışı uyarısı yapıldı.
Çarşamba gününde sonra ise yurt genelinde güneşli havanın etkili olamsı bekleniyor.