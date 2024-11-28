Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Besiciler yaylada mahsur kaldı!

Ordu’nun özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylasında besicilik yapan vatandaşların ihbarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile yaylada mahsur kalan vatandaşlar ve ile hayvanlarını kurtararak ilçe merkezine getirdi.