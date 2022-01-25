Kar yağışı İstanbul'da baraj doluluk oranını nasıl etkiledi?

Kentte kar yağışlarının başladığı cuma günü yüzde 52,84 olan baraj doluluk oranıyüzde 54,47’ye yükseldi. Böylece kar yağışının baraj doluluğuna etkisi 1,63 puan oldu.

Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.