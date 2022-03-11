Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı

Günlerdir İstanbul’da beklenen kar çarşambadan itibaren yağmaya başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinden etkisini gösteren kar sabah da devam ediyor. Kentin birçok yeri beyaza büründü.

Haberler - İHA 11.03.2022 - 06:52

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 1

 iki yakasında da  gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL'DA KAR ÖNLEMLERİ 

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 2

Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.

38 İLDE KAR UYARISI

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 3

İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 5
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 6
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 7
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 8
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı - 9

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