Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm
Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. Peki, kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek?
Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana yağışlı havanın etkisi altında. Günlük hayatı olumsuz etkileyen kötü hava şartları devam ederken kar yağışının sona ereceği tarih merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümünde üç gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.