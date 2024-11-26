Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm

Salı günü İç Anadolu’nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış görülecek.



Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek.