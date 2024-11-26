Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm

Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. Peki, kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek?

Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm - 1

Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana yağışlı havanın etkisi altında. Günlük hayatı olumsuz etkileyen kötü hava şartları devam ederken kar yağışının sona ereceği tarih merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümünde üç gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm - 2

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm - 3

Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların üç gün boyunca etkili olacağını belirten Çelik, perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.

Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm - 4

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini bildiren Çelik, şöyle devam etti:

“Bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış var.

Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm - 5

Salı günü İç Anadolu’nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış görülecek.

Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek.

Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm - 6

13 KENTTE TURUNCU ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi günü 13 il için sarı kodlu uyarının, 11 il için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu.


Kar yağışı kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman bitecek? 13 kentte turuncu alarm - 7

Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize olduğu bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER