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Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak?Meteoroloji uzmanından açıklama

Mart ayının son günlerinde başlayan soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Peki, kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, tarih verdi.

Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak?Meteoroloji uzmanından açıklama - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Çelik, havanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına işaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak?Meteoroloji uzmanından açıklama - 2

"YAVAŞ YAVAŞ ARTACAK"

Cuma günü sistemin biraz daha doğuya hareket edeceğini ve yurdun kuzey doğusunda yağışların süreceğini kaydeden Çelik, iç batı bölgelerde yağışın beklenmediğine, havanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına işaret etti.

Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak?Meteoroloji uzmanından açıklama - 3

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisiyle mart ayı sıcaklıklarının yurt genelinde ortalamanın altına düştüğünü ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde gerçekleşen yağışların, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç kar yağışı şeklinde görüldüğünü ifade etti.

Gelecek hafta başından itibaren ise kuzey bölgelerinde aralıklarla yağışların görüleceğini ve deprem bölgesinde de herhangi bir yağış beklenmediğini aktaran Çelik, yeni haftayla sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini kaydetti.

Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak?Meteoroloji uzmanından açıklama - 4

30 MART-5 NİSAN HAVA DURUMU

Çelik, perşembe ve cuma günü, İstanbul'da yağış beklentisinin olmadığını, Ankara'da ise perşembe günü öğle saatlerinde kar yağışı geçişinin beklendiği bilgisini verdi.

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