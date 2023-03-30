Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak?Meteoroloji uzmanından açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Çelik, havanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına işaret etti.
Cuma günü sistemin biraz daha doğuya hareket edeceğini ve yurdun kuzey doğusunda yağışların süreceğini kaydeden Çelik, iç batı bölgelerde yağışın beklenmediğine, havanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına işaret etti.
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisiyle mart ayı sıcaklıklarının yurt genelinde ortalamanın altına düştüğünü ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde gerçekleşen yağışların, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç kar yağışı şeklinde görüldüğünü ifade etti.
Gelecek hafta başından itibaren ise kuzey bölgelerinde aralıklarla yağışların görüleceğini ve deprem bölgesinde de herhangi bir yağış beklenmediğini aktaran Çelik, yeni haftayla sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini kaydetti.
Çelik, perşembe ve cuma günü, İstanbul'da yağış beklentisinin olmadığını, Ankara'da ise perşembe günü öğle saatlerinde kar yağışı geçişinin beklendiği bilgisini verdi.