Kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak?Meteoroloji uzmanından açıklama

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisiyle mart ayı sıcaklıklarının yurt genelinde ortalamanın altına düştüğünü ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde gerçekleşen yağışların, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç kar yağışı şeklinde görüldüğünü ifade etti.



Gelecek hafta başından itibaren ise kuzey bölgelerinde aralıklarla yağışların görüleceğini ve deprem bölgesinde de herhangi bir yağış beklenmediğini aktaran Çelik, yeni haftayla sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini kaydetti.