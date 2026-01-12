Kar yağışı Silivri'den giriş yaptı, İstanbul'a ulaştı! Okulların tatil edildiği İstanbul'da son durum
12.01.2026 08:25
Son Güncelleme: 12.01.2026 09:15
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yükseklerinde beyaz örtü oluştu. Okulların tatil edildiği şehirde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
Kar yağışı ilk olarak Silivri'den giriş yaptı.
Gece saatlerinden bu yana etkili olan kar; Çatalca, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde yeşil alanlar ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışı sabah 06.00'dan itibaren ise kent merkezinde etkili olmaya başladı.
Maslak, Levent ve Mecidiyeköy gibi merkezlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.
Kar nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmış değil.
TRAFİKTE SON DURUM
İstanbul'da okullar bugün tatil.
Bu nedenle önceki pazartesilere oranla daha sakin bir trafik yoğunluğu var.
İBB Trafik Uygulaması'nda saat 08.00'de trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.
Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu trafiği Bahçeşehir'den başlıyor. Mahmutbey sonrası rahatlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sakin ilerliyor.
Yine aynı yakada D-100 trafiği ise Avcılar ile Küçükçekmece arasında yoğun. Zeytinburnu sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişinde bir problem bulunmuyor.
Anadolu Yakası'nda ise D-100'de trafik bu sabah önceki pazartesilere oranla sakin.
TEM Otoyolu'nda ise yoğunluk Samandıra ile Ataşehir arasında etkili oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile köprü geçişi ise yoğun.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları, İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
Pagasus da İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 46 seferini iptal ettiğini açıkladı.
AJet'te de sefer iptalleri var. AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 24 seferi iptal edildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.