Kar yağışı Silivri'den giriş yaptı, İstanbul'a ulaştı! Okulların tatil edildiği İstanbul'da son durum

İstanbul'da okullar bugün tatil.

Bu nedenle önceki pazartesilere oranla daha sakin bir trafik yoğunluğu var.

İBB Trafik Uygulaması'nda saat 08.00'de trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu trafiği Bahçeşehir'den başlıyor. Mahmutbey sonrası rahatlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sakin ilerliyor.

Yine aynı yakada D-100 trafiği ise Avcılar ile Küçükçekmece arasında yoğun. Zeytinburnu sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişinde bir problem bulunmuyor.