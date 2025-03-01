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Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Huzur Sokak'ta daha önce yaklaşık 20 metre uzunluğunda oluşan yarık, yağışlarla birlikte büyüdü. Yolun yanlarındaki istinat duvarında küçük çaplı kırılmalar oluştu. Bölge halkı yolu trafiğe kapattı.

Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı - 1

İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Yuvam Turgut Konutları'nın içerisindeki Huzur Sokak'ta daha önce yaklaşık 20 metre uzunluğunda oluşan yarık, vatandaşların ve site yönetiminin iddiasına göre kar yağışı ve yağmurun ardından genişledi.

Genişleme sonrası yolun iki tarafında bulunan istinat duvarında küçük çaplı kırılmalar oluştu. 102 ve 103'üncü adanın ortasında kalan yol, çevredekileri tedirgin etmeye devam ediyor.

Sokakta 400 kişinin yaşadığı belirtiliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı - 2

"15 GÜNDÜR YOLDA YİNE AYNI ÇÖKME VAR"

103. Ada Başkanı Ali Rıza Gültepe, 3 yıldır yöneticilik yaptığını ve birçok sorunları olduğunu ifade ederek "İstinat duvarları, kaldırımlar, yollarla ilgili çok kez başvuru yaptık. Belediyeyi kötülemek amacında değilim ama hiç kimse bizi muhatap almadı." dedi.

15 gündür yolda yine aynı çökme olduğunu dile getiren Gültepe, "Şu anda da zaten duvar tehlike arz ediyor. Parçalar dökülmeye başladı. Bu yolu kapattık. Zabıtalar, polisler gelip 'Burayı açın' diyorlar. Burayı açacağız, açmamızda bir sıkıntı yok ama burada herhangi bir şey olduğu zaman bu sorumluluk bizde kalmasın. Burada neredeyse 400 insan yaşıyor." dedi.

Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı - 3

'ÖĞRENCİLERİMİN, VELİLERİMİN DE GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA'

Çatlak oluşan yol üzerindeki kreşin kurucusu ve sorumlu müdürü Zeynep Gök, öğrencilerinin ve velilerinin güvenliğinin tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı - 4

"TEMENNİM, KİMSENİN BAŞINA BİR ŞEY GELMEMESİ"

Gök, "Bizim kurumumuza 50 öğrencimiz var. Anne-baba, 100 veli her gün sabah 7 buçukta geliyor. Burada akşam 6 buçuğa kadar hizmet sürüyor. Dolayısıyla da girişlerde ve çıkışlarda en yoğun olunan saatler var ve o süre zarfında temennim; kimsenin başına bir şey gelmemesi." dedi.

Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı - 5

"BU YOL YAKLAŞIK 4 YILDAN BERİ BU ŞEKİLDE"

Sokaktaki sitede 2009 yılından beri ikamet eden Kayahan Solmaz, "Bu yolu çatlaklarından dolayı sürekli belediyeye haber vermemize rağmen herhangi bir kimse ilgi göstermedi. Bu yol yaklaşık 4 yıldan beri bu şekilde. Çatlak daha çok açılmakta. İstinat duvarı da yavaş yavaş alttaki binaya doğru gitmekte ve binalara da zarar verir. Yoldan her zaman korkuyoruz." diye konuştu.

Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı - 6

"BELEDİYE OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, "Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Yolda meydana gelen yarılmanın istinat duvarından kaynaklandığını düşünüyoruz. İstinat duvarının yeniden yapımı ile ilgili ihale sürecini başlattık. Teknik ekiplerimiz de hafta içi hem yol hem de istinat duvarı ile ilgili gerekli incelemelerini yapacak. Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

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