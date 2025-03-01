Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Huzur Sokak'ta daha önce yaklaşık 20 metre uzunluğunda oluşan yarık, yağışlarla birlikte büyüdü. Yolun yanlarındaki istinat duvarında küçük çaplı kırılmalar oluştu. Bölge halkı yolu trafiğe kapattı.
İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Yuvam Turgut Konutları'nın içerisindeki Huzur Sokak'ta daha önce yaklaşık 20 metre uzunluğunda oluşan yarık, vatandaşların ve site yönetiminin iddiasına göre kar yağışı ve yağmurun ardından genişledi.
Genişleme sonrası yolun iki tarafında bulunan istinat duvarında küçük çaplı kırılmalar oluştu. 102 ve 103'üncü adanın ortasında kalan yol, çevredekileri tedirgin etmeye devam ediyor.
Sokakta 400 kişinin yaşadığı belirtiliyor.