Kar yağışı sonrası tedirgin eden görüntü: Yarık büyüdü, istinat duvarları kırılmaya başladı

"15 GÜNDÜR YOLDA YİNE AYNI ÇÖKME VAR"

103. Ada Başkanı Ali Rıza Gültepe, 3 yıldır yöneticilik yaptığını ve birçok sorunları olduğunu ifade ederek "İstinat duvarları, kaldırımlar, yollarla ilgili çok kez başvuru yaptık. Belediyeyi kötülemek amacında değilim ama hiç kimse bizi muhatap almadı." dedi.

15 gündür yolda yine aynı çökme olduğunu dile getiren Gültepe, "Şu anda da zaten duvar tehlike arz ediyor. Parçalar dökülmeye başladı. Bu yolu kapattık. Zabıtalar, polisler gelip 'Burayı açın' diyorlar. Burayı açacağız, açmamızda bir sıkıntı yok ama burada herhangi bir şey olduğu zaman bu sorumluluk bizde kalmasın. Burada neredeyse 400 insan yaşıyor." dedi.