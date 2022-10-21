Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun birçok yerinde yüksek kesimlere kar yağışı başladı. İşte yurttan kar fotoğrafları...

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 1

TRABZON

Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı. Kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 2

TRABZON

Bölgenin 2 bin metreden yüksek hemen hemen her noktasında gerçekleşen kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 3

KARS

Kars’ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 4

KARS

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 5

RİZE

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 6

RİZE

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 7

RİZE

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 8

ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 9

ARDAHAN

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 10

ARDAHAN

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 11

ARDAHAN

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 12

ARDAHAN

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - 13

ARDAHAN

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