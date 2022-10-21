Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

TRABZON

Bölgenin 2 bin metreden yüksek hemen hemen her noktasında gerçekleşen kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu