Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor

Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı. Kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgenin 2 bin metreden yüksek hemen hemen her noktasında gerçekleşen kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu
Kars’ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.