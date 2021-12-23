Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 05:44

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 1

Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlattı.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 2

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 3

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 4

KUĞULU PARK BUZ TUTTU

Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 5

Havuzdaki fıskiyelerin altlarında buz kalıpları oluşurken, parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanı daraldı.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 6

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışıyla Anıtkabir ve Ulus Meydanı da beyaza büründü.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 7
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 8
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 9
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 10
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 11
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 12
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 13
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 14
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 15
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 16
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 17
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 18
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 19
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 20
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 21
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 22
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 23
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 24
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 25
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 26
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 27
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 28
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 29
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 30
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 31
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 32
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 33
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 34
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 35
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 36
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 37
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 38
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 39
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 40
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 41
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 42
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 43
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 44
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 45
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 46
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 47
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 48
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - 49

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