Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oluyor. Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 1

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 2

Kent genelinde etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 3

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapası'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun kar ve tipiyle buzlanma meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 4

Güzergahı zincirsiz geçmek isteyen bazı tır sürücüleri buzlanmadan dolayı yolda kaldı ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 5

Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların zincir takmaları uyarısında bulundu.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 6

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - 8

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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