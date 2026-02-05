Kar yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sıcaklık eksi 26'ya kadar düştü

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kentte kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı meydana geldi.

Sıfırın altında 26 derece ile Göle, 24,1 derece ile Damal, 22,5 derece ile Göle'nin Yavuzlar Köyü ise Türkiye'nin en soğuk yerlerinden oldu.

Buzla kaplanan yollarda çalışma yapıldı.