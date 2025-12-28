Kar yolları kesti. Yüzlerce köy yolu kapandı

KARS

Kars'ta da yoğun tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

Kars-Selim-Göle kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ardahan-Çıldır karayolunda da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.

Paslı Geçidi mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüste mahsur kalan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.