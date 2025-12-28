Kar yolları kesti. Yüzlerce köy yolu kapandı
İzlanda ve Rusya soğukları Tüm Türkiye'yi adeta dondurdu. Kastamonu, Kars, Hakkari gibi kentlerde yüksek rakımlı yüzlerce köyün yolu karla kaplandı. D-100 Bolu Dağı ve Tendürek gibi kritik karayolu geçişlerinde de ulaşım büyük ölçüde aksadı.
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Dondurucu soğukla birlikte doğu ve iç bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreleri aştı. Özellikle yüksek kesimlerdeki köy ve mezraların yolu kapandı.
KASTAMONU'DA 202 KÖYDE KAR ESARETİ
Kastamonu'da etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Yoğun kar nedeniyle Ağlı'da 12, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 19, Çatalzeytin'de 15, Devrekani'de 29, Doğanyurt ve İnebolu'da 8'er, Küre'de 33, Pınarbaşı'nda 27 ve Seydiler'de 10 olmak üzere 202 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
HAKKARİ
Hakkari'de ise akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kar dolayısıyla sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda önlem aldı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 20 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolunun Ortaklar köyü mevkisinde de yol, geçici olarak çift yönlü kapatıldı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
BOLU D-100
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksattı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol ağır tonajlı araçların geçişine yeniden açıldı.
HASTALAR İÇİN SEFEREBER OLDULAR
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde hastalanan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Şirvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bitlis'te de yolu ulaşıma kapanan il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyünde ateşi çıkan 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
KARS
Kars'ta da yoğun tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.
Kars-Selim-Göle kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ardahan-Çıldır karayolunda da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.
Paslı Geçidi mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüste mahsur kalan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
BİNGÖL
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası yollar tır geçişlerine kapatıldı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Elazığ'ın Karakoçan ayrım kavşağı arası, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Genç ilçesi girişi ile Bingöl-Diyarbakır il sınırı arası ve Bingöl-Muş Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Muş il sınırı arasının da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Siirt-Bitlis karayolu da kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.
AĞRI
Ağrı'da yer yer tipiye dönüşen kar, kenti Erzurum, Van ve Iğdır'a bağlayan kara yollarında ulaşımı aksattı. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı. Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye giden Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, sürücülere kumanya ikram etti. Kızılay ekipleri yolda mahsur kalan bir kişiyi de kurtardı.