Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncuları ve konusu
Yeni dönem dizisi Kara Ağaç Destanı ekran macerasına başladı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla sosyal medyaya konu olan Kara Ağaç Destanı, çekim yerleriyle de merak uyandırdı. Peki, Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? İşte Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncuları ve konusuna ilişkin ayrıntılar...
Kara Ağaç Destanı dizisi 23 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" dedi. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yapımın kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar 1. bölümde belli oldu.