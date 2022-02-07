Kara aldırış etmediler: Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

Haberler - İHA 07.02.2022 - 09:35
Rize’de 2 yıldır corona virüs nedeniyle ertelenen 7. Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi.
Çamlıhemşin ilçesi 1300 rakımdaki Çat Vadisi’nde toplanan katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna girip, tulumun ezgileri ile horon oynadı.
Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder, “Doğu Karadeniz’de görülmeye değer onlarca yer, yapılacak birçok etkinlik var. Kış Yüzme Şenliği de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktiviteydi. Önümüzdeki yıllarda adrenalin tutkunu, ekstrem sporlar yapan yerli ve yabancı katılımcılarla uluslararası bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Çat Köprüsü’nde, çoban ateşi etrafında tulum eşliğinde horon oynayan katılımcılar, kar suyu ile demlenen çayları içerek ısındılar.