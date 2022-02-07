Kara aldırış etmediler: Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

"ULUSLARARASI BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder, “Doğu Karadeniz’de görülmeye değer onlarca yer, yapılacak birçok etkinlik var. Kış Yüzme Şenliği de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktiviteydi. Önümüzdeki yıllarda adrenalin tutkunu, ekstrem sporlar yapan yerli ve yabancı katılımcılarla uluslararası bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.