Kara kış kapıya dayandı. 40 gün sürecek zemheri soğukları başlıyor

21.12.2025 08:27

NTV - Haber Merkezi

Yeni haftada zemheri soğukları başlıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları düşecek ve batıda kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek.

Kara kış olarak bilinen zemheri soğukları başlıyor. 

 

22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

Yeni haftada da sıcaklıklarda düşme yaşanacak.

 

Batıda şiddetli yağışlar etkisini gösterecek.

MGM, bugün içinde Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi.

 

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftalık hava durumunu yayımladı.

 

Yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

 

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

 

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

 

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

 

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

 

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

 

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu, Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

 

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

 

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

 

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

 

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

 

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

 

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

 

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Erzurum'un batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

 

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

 

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

 

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

 

BATMAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

 

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

 

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu