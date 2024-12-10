Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor!
Soğuk hava ve kar geri geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10-13 derece düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü havaların soğumasıyla birlikte 20 ilde kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
YAĞMUR BİTİYOR KAR GELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yağışlı havanın 2-3 gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba gününden itibaren 10-13 derece düşeceği tahmin ediliyor.