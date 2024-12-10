Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor!

Soğuk hava ve kar geri geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10-13 derece düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü havaların soğumasıyla birlikte 20 ilde kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 1

YAĞMUR BİTİYOR KAR GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yağışlı havanın 2-3 gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba gününden itibaren 10-13 derece düşeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 2

20 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Havaların soğumasıyla birlikte hafta sonu bir çok ilde kar yağışı etkili olacak.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 3

Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 10-13 derece düşmesiyle birlikte hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 4

İSTANBUL'A KIŞ GERİ GELİYOR

İstanbul'da hava sıcaklıkları 17 dereceden 7 derecelere kadar düşecek. Yağışlı havanın perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 6

10 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kod nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 7

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da salı günü de yağış kuvvetli, sert lodosla sıcaklık Kocaeli'de 22 dereceye kadar çıkıyor. Çarşamba günü de yağış var ve hava soğumaya başlayacak.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 8

İç Anadolu'da da sıcaklık Eskişehir'de 16 dereceye çıkıyor. Sivas ise 10 derece. Eskişehir tarafında salı akşamı başlayacak yağmur, çarşamba bölge genelini etkileyecek.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 9

Ege'de iki gün daha gök gürültülü sağanak var, lodos çok sert, Manisa 17, Muğla 13, Afyonkarahisar 14 derece.

Akdeniz'de hava güneşli, Adana ve Mersin 21, Kahramanmaraş 17 derece. Hafta sonu hava 8 derece soğuyacak.

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 10

Karadeniz yine ılık Samsun 22, Zonguldak ve Trabzon 20 derece.  Salı, Bolu, Zonguldak tarafında, çarşamba geniş alanda yağmur var. Perşembe yükseklere kar geliyor

Kara kış kapıya dayandı: Sıcaklıklar 10-13 derece düşüyor, kar geri geliyor! - 11

Doğu Anadolu'da yoğun sis etkili, Erzurum, 0, Malatya 9 derece. Perşembe bölgeye kar gelecek. Güneydoğu güneşli, Gazinatep 16, Diyarbakır 15 derece.

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