Kara kış öncesi 500 adet mezar kazıldı

Asri Mezarlık'ta belediye tarafından tahsis edilen ve yürüme yolları yapılan alanda mezarları kazma ve küreklerle düzenleyen işçilerden Köksal Çalışkan "Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. Kış aylarında iş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Onun için biz de kış öncesi mezarları hazırlıyoruz. Her yıl 500-600 mezarı kazarak hazır hale getiriyoruz. Bu kış sezonu için 500 mezar kazımını tamamladık." dedi.