Kara para davası için takipçilerinden dua istedi: Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında
Adli yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte adliyelerde yoğun mesai başlıyor. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat yargılamalarına devam ediliyor. Polatların 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Dilan Polat, Instagram'da kurduğu ve 300 bin kişinin takip ettiği kanalında takipçilerinden Fetih Suresi'ni okumasını istedi.
POLAT ÇİFTİNİN KARA PARA DAVASI BAŞLADI
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün katıldı.
Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşma, sanıkların kimlik tespiti işlemiyle devam ediyor.
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