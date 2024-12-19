Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku

"POLATLARLA VEYSEL ŞAHİN ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Emre Çiftçi savunma yaptı.

Çiftçi, Polat çiftini, yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin aracılığıyla tanıdığını anlattı.

Engin Polat’ın KKTC’ye yasa dışı yollarla giderek kendileriyle bağlantı kurduğunu anlatan Çiftçi, yasa dışı bahis sistemi kurduklarını söyledi.

Yasa dışı bahis suçuyla anılan Derkan Başer’in Engin Polat’a kefil olduğunu söyleyen Çiftçi, “Üst düzey dediğimiz siteler var. O sistemlerin kurucusuyum. Sadece bu sanıklar üzerinden değil başka insanların üzerine de sistem kurduk.” dedi.

Kurdukları sistemi Yunanistan ve Gürcistan üzerinden çalıştırdıklarını anlatan Çiftçi, “2018 yılından önce Veysel Şahin üzerinde dava vardı ve ondan dolayı biz geri çekilmiştik. Tüm yetkiyi ben ve Derkan almıştık. Veysel’in sahip olduğu sistemin yarısını ben yarısını Derkan almıştı.” diye konuştu.