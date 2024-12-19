Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku
Dilan Polat ve Engin Polat, 40 yıl hapis cezasıyla yargılandıkları kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması davasında bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya itiraflar damga vurdu. Sanıklardan Emre Çiftçi, Polatlarla yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin aracılığıyla tanıştığını anlattı. Yasa dışı bahis sistemini nasıl kurduklarını tek tek anlatan Çiftçi, paranın mail order sistemine nasıl girdiğini, olası bir operasyona karşı topladıkları parayı nasıl soğuk cüzdanda sakladıklarını itiraf etti. Çiftçi’nin ardından söz alan sanık Erkan Şahin ise 600 fenomen iddiasını gündeme getirdi, fenomenlerin yasa dışı bahis parasıyla zenginleştiğini söyledi. Polat çifti ise itirafları yapan sanıkları tanımadıklarını öne sürdü. Çift, şirketleri üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tesettür içerisinde sigara içerken görülmüş; dini duygularla dalga geçtiği gerekçesiyle tepki çekmişti.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında bugün ikinci duruşma görülüyor.
Davada 4 tutuklu sanık var.
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SUÇLAMALAR NELER, KAÇ YIL CEZA İSTENİYOR?
Sanıklar hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.