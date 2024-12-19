Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku

Dilan Polat ve Engin Polat, 40 yıl hapis cezasıyla yargılandıkları kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması davasında bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya itiraflar damga vurdu. Sanıklardan Emre Çiftçi, Polatlarla yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin aracılığıyla tanıştığını anlattı. Yasa dışı bahis sistemini nasıl kurduklarını tek tek anlatan Çiftçi, paranın mail order sistemine nasıl girdiğini, olası bir operasyona karşı topladıkları parayı nasıl soğuk cüzdanda sakladıklarını itiraf etti. Çiftçi’nin ardından söz alan sanık Erkan Şahin ise 600 fenomen iddiasını gündeme getirdi, fenomenlerin yasa dışı bahis parasıyla zenginleştiğini söyledi. Polat çifti ise itirafları yapan sanıkları tanımadıklarını öne sürdü. Çift, şirketleri üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tesettür içerisinde sigara içerken görülmüş; dini duygularla dalga geçtiği gerekçesiyle tepki çekmişti.

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 1

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında bugün ikinci duruşma görülüyor.

Davada 4 tutuklu sanık var.

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SUÇLAMALAR NELER, KAÇ YIL CEZA İSTENİYOR?

Sanıklar hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 2

POLATLAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada verdiği ara kararda tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar vermişti.

Dilan Polat ise ağustos ayında yapılan itiraz üzerine salıverilmişti.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDALAR

Kartal’daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 3

"POLATLARLA VEYSEL ŞAHİN ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Emre Çiftçi savunma yaptı.

Çiftçi, Polat çiftini, yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin aracılığıyla tanıdığını anlattı.

Engin Polat’ın KKTC’ye yasa dışı yollarla giderek kendileriyle bağlantı kurduğunu anlatan Çiftçi, yasa dışı bahis sistemi kurduklarını söyledi.

Yasa dışı bahis suçuyla anılan Derkan Başer’in Engin Polat’a kefil olduğunu söyleyen Çiftçi, “Üst düzey dediğimiz siteler var. O sistemlerin kurucusuyum. Sadece bu sanıklar üzerinden değil başka insanların üzerine de sistem kurduk.” dedi.

Kurdukları sistemi Yunanistan ve Gürcistan üzerinden çalıştırdıklarını anlatan Çiftçi, “2018 yılından önce Veysel Şahin üzerinde dava vardı ve ondan dolayı biz geri çekilmiştik. Tüm yetkiyi ben ve Derkan almıştık. Veysel’in sahip olduğu sistemin yarısını ben yarısını Derkan almıştı.” diye konuştu.

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 4

Çiftçi beyanlarına şöyle devam etti:

“Paralarımızı sistem üzerinden nakit çekiyorduk. Veysel Şahin rahat durmadı. Kendisi Derkan’ın yardımıyla beni devre dışı bırakmaya başladı.

Kurmuş olduğu bahis sistemi dışında kendimizi güvene almayı düşündük. Kordine timi, ATM timi olsun herkesi biz takip ediyorduk. Kişisel herhangi bir telefon kullandığı takdirde yüklenen casus sistemiyle kendilerini yakalıyorduk.

Kendilerine her türlü koordine edilen şirketler açıldı. MASAK kolay kolay tespit edemediği için siber suçlar devreye girdi. Yavaş yavaş kendi üzerine kurulan şirket aracılığıyla hesaplarına para girişi oluyordu. Para girişi yapmak için kişi kart seçtiğinde mail order sistemine girmiş oluyor. Bu paralar, kurulan şirketler kimin üzerine yapıldıysa ona gider.

Paralar soğuk cüzdan dediğimiz sistemden nakit olarak çekildi. Tüm paralar nakit olarak sistem üzerinden geçilerek satış bedeli yüksek olduğu için mali şubede dikkat çekmezdi.

Bu sistem üzerinden ana şirket dediğimiz şirkette toplanıp, paralar nakit olarak belli şirketlerden çekilirdi ve hiçbir şekilde şüphe çekmiyordu.”

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OPERASYON ÖNLEMİ: PARANIN YARISI SOĞUK CÜZDANDA TUTULDU

Çiftçi, olası bir operasyona karşı önlem olarak paranın yarısını soğuk cüzdanda tuttuklarını da söyledi.

Cezaevinde yattığı dönemde telefonla dışarıyla irtibat kurduğunu savunan Çiftçi, Başer’in Polat çifti ile Ahmet Gün’ün de bu işin içinde olduğunu söylediğini anlattı.

Çiftçi şöyle devam etti:

“2 milyar Türk lirası ve 45 bin dolar para, Dilan-Engin Polat ve Ahmet Gün’ün kendi üzerinde kurulan şirketler üzerinden gelen paralardır.

Para karşılığında elimizin kolumuzun yetiştiği yerler var.

Dilan, Engin Polat ve Ahmet beni görmediler ama ben kendilerini bizzat gördüm telefonlarına kadar.”

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 6

600 FENOMEN İDDİASI: MALVARLIKLARI ARAŞTIRILSIN

Çiftçinin ardından bir diğer sanık Aygün Yıldırım’ın savunmasına geçildi.

Yıldırım savunmasında, “İllegal bahis reklamlarını Ankara’daki Yunus Sedat Aydın yapardı. 2017-2019 yılları arasında Mustafa Özalp, Neslim Güngen’in hesabını kapatması için 5 bin lira teklif etti ben kabul etmedim.” dedi.

Özalp’in sosyal medya hizmeti veren bir şirketin sahibi olduğunu anlatan Yıldırım, “Bu şirkette 600 fenomen var. Bunların hesaplarını kapatıp bize açtırırdı. Mustafa Özalp haftanın 3 günü yanına giderdi sosyal medyadan hikaye atardı oradan biliyorum. İllegal bahis reklamı aldığına dair medyadan arkadaşımdan bilgi aldım. Sadece reklam faaliyeti alıyordu.” diye konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti:

“Tolunay Topal ve eşi İlayda Topal araştırılsın. Mustafa Özalp 2017-2018 yılında Ankara’da teknik servisti nasıl bir anda yükseldi. Sanal bahisle yükseldi. Engin Polat’ın hesaplarına bakın.Engin Polat ile arasındaki alım satıma bakılsın. Yunus Sedat Aydın söyledi bunları bana.”
Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 7

“ECE RONAY’LA KONUŞMAYACAKSIN”

Tutuklu sanık Erkan Şahin ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

“Dilan, Engin Polat ile 2021 yılında Mustafa’nın sosyal medya şirketi üzerinden tanıştık. Birbirimize reklam işleri paslardık.” diyen Şahin, Engin Polat’ın cep telefonuna uzaktan erişim aracı kurduğunu söyledi.

2021’de Polat çiftiyle arasının bozulduğunu anlatan Şahin, “Dilan Polat, Mustafa Özalp aracılığıyla benim Whatsapp’ım dahil tüm sosyal medya hesaplarımı kapattırmıştı. Hesabım açılması için bana 'Ece Ronay ile konuşmayacaksın onlarla paylaşım yapmayacaksın' demişti.” ifadelerini kullandı.

Şahin şunları anlattı:

“Bilgisayarımdaki delilleri CİMER üzerinden olsun her yere mail attım. RAT sistemi, banka hesabı üzerinden kişiye mesaj atıyorsun kişi bu linke tıklayınca kişinin telefonuna erişim sağlıyorsun bunu Engin Polat’a, Dilan Polat ve Mustafa Özalp’e yapmıştım.

Sanal bahis tarafından da Rap attım. Telefona rap attığımda internet sitelerinin isimlerini gördüm. Bitcoin hesap cüzdanı üzerinden para trafiği oluyordu. Veysel X diye bir kullanıcı vardı. Konuşmaları da bilgisayarımda mevcut. Bilgisayarım savcılık tarafından alındı.”

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 8

ENGİN POLAT SÖZ ALDI: HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM

Tutuklu sanık ifadelerinin ardından Engin Polat, beyanlara karşı söz aldı.

Polat, söz konusu tanıkları, tanımadığını öne sürdü.

Engin Polat, “133 şubemiz var 30-40 şubemizi kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. Şirketlerimizin tarafımıza gelmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Dilan Polat ise tanık beyanlarına karşı, “Hiçbirini tanımıyorum. O tarihlerde ameliyat olmuş ve hastanede yatıyordum. Şerefim namusum ve çocuklarımın üzerine yemin derim ki bir kere bile yüz yüze gelmedik ve tanımıyorum. Şubelerim var bir sürü insan ekmek yiyor. Tedbirlerin kalkmasını talep ediyoruz.” savunmasını yaptı.

Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat da tanıkları, tanımadıklarını iddia etti.

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 9

“NE SÖYLESEK BOŞ”

Dilan ve Engin Polat ile kardeşi Sıla Doğu duruşmanın devam ettiği Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ne elele geldi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun beyaz renkli giyinmesi ve gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti.

Duruşmaya saat 13.25'te ara verildi. Duruşmaya ara verildiği sırada gazetecilere konuşan Engin Polat, “Şu an birşey söylemek için erken. Ara verildi dava devam ediyor.Şu an ne söylesek boş.” diye konuştu.

POLATLARIN TALEBİNE RET

Aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti kararında, tedbirlerin kaldırılma talebinin ayrı ayrı reddine, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Nisan 2025 saat 10.00’a erteledi.

Mahkemenin ara kararı sorulan tutuksuz sanık Engin Polat duruşma çıkışı, “Söyleyecek birşey yok. Saygımız sonsuz.” diye konuştu.

Tutuksuz sanık Sıla Doğu ise, “Elbet bir gün adalet yerini bulur.” dedi.

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 10

Dilan Polat, tahliye olduktan sonra yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada tepki çekmişti.

Birkaç hafta önce Instagram hesabından sigara içerken çektirdiği tesettürlü fotoğraflarını paylaşan Polat, arka planda da ilahi sesi kullanmıştı.

Kara para dosyası: Polatlara itirafçı şoku - 11

"Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma Kuran’ı okutan yengem." notuyla yapılan paylaşım, vatandaşların tepkisini çekmişti.

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