Karabağlar Belediyesi hangi partide? Karabağlar Belediye başkanı kimdir? Karabağlar Belediye başkan adayları

KARABAĞLAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karabağlar Belediyesi Başkanı

Muhittin Selvitopu Kimdir?

Muhittin Selvitopu 1955 yılında Malatya’da doğdu. Üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (Harita ve Kadastro Müh.) bölümünde tamamladı. Çalışma yaşamına 1980 yılında başlayan Selvitopu, 1984 yılında Büyükşehir Belediyelerinin kuruluşu sonrası, İzmir Konak Belediyesinde görevlendirildi. 2009 yılına kadar belediyenin çeşitli kademelerinde (Şeflik,Müdür Yrd, Müdürlük, Başkan Yardımcılığı, Başkan Danışmanlığı) çalıştı. 1995-96 yıllarında Konak Belediyesi ile birlikte Fethiye Belediyesine danışmanlığı, 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığına, daha sonra, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına, bilahare Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevden mart 2014 yerel seçimlerinde aday olmak üzere 29.11.2013 tarihinde istifa ederek ayrıldı.Bu görevleri sırasında kente ve topluma dönük bir çok projede aktif olarak rol aldı.Öğrencilik yıllarında demokratik ve özerk üniversite mücadelesinde İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi, memuriyeti sırasında meslek örgütü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın İzmir Şubesinin kuruluşunda kurucu üye olarak, 10 ve 11. (2006-2010) dönemlerinde İzmir Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli STK 'nın çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yine çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği Panel, Sempozyum, Kongre vs.'lere uzmanlık alanı olan İmar Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm konularında yönetici, düzenleyici, konuşmacı ve izleyici olarak katıldı ve katılmaktadır.1992 yılından beri aktif siyasetle uğraşan Selvitopu dürüst, çalışkan ve yenilikçi belediyeciliği kendisine ilke edinmiştir.