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Karabağlar Belediyesi hangi partide? Karabağlar Belediye başkanı kimdir? Karabağlar Belediye başkan adayları

Karabağlar Belediyesi hangi partide? Karabağlar Belediye Başkanı kimdir? Karabağlar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karabağlar Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karabağlar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları..

Karabağlar Belediyesi hangi partide? Karabağlar Belediye başkanı kimdir? Karabağlar Belediye başkan adayları - 1

KARABAĞLAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karabağlar Belediyesini 156.434 alınan oy ve %54.00 oy oranı ile CHP adayı Muhittin Selvitopu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %54.00
  • AK Parti %42.59
  • Saadet Partisi %1.64
  • DP %0.80
  • TKP %0.41
  • Vatan Partisi %0.36
  • Diğer %0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

Karabağlar Belediyesi hangi partide? Karabağlar Belediye başkanı kimdir? Karabağlar Belediye başkan adayları - 2

KARABAĞLAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karabağlar Belediyesi Başkanı
Muhittin Selvitopu Kimdir?


Muhittin Selvitopu 1955 yılında Malatya’da doğdu. Üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (Harita ve Kadastro Müh.) bölümünde tamamladı. Çalışma yaşamına 1980 yılında başlayan Selvitopu, 1984 yılında Büyükşehir Belediyelerinin kuruluşu sonrası, İzmir Konak Belediyesinde görevlendirildi. 2009 yılına kadar belediyenin çeşitli kademelerinde (Şeflik,Müdür Yrd, Müdürlük, Başkan Yardımcılığı, Başkan Danışmanlığı) çalıştı. 1995-96 yıllarında Konak Belediyesi ile birlikte Fethiye Belediyesine danışmanlığı, 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığına, daha sonra, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına, bilahare Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevden mart 2014 yerel seçimlerinde aday olmak üzere 29.11.2013 tarihinde istifa ederek ayrıldı.

Bu görevleri sırasında kente ve topluma dönük bir çok projede aktif olarak rol aldı.
Öğrencilik yıllarında demokratik ve özerk üniversite mücadelesinde İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi, memuriyeti sırasında meslek örgütü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın İzmir Şubesinin kuruluşunda kurucu üye olarak, 10 ve 11. (2006-2010) dönemlerinde İzmir Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli STK 'nın çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yine çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği Panel, Sempozyum, Kongre vs.'lere uzmanlık alanı olan İmar Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm konularında yönetici, düzenleyici, konuşmacı ve izleyici olarak katıldı ve katılmaktadır.
1992 yılından beri aktif siyasetle uğraşan Selvitopu dürüst, çalışkan ve yenilikçi belediyeciliği kendisine ilke edinmiştir.
Karabağlar Belediyesi hangi partide? Karabağlar Belediye başkanı kimdir? Karabağlar Belediye başkan adayları - 3

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

EMİNE HELİL İNAY KINAY
MEHMET SADIK TUNÇ
GÖKHAN UZUN
HATİCE ÇEVİK YALLI
AYŞEN KILINÇ
SEDAT ATAK
EVREN ŞAHİN
OZAN HASAN YILDIRIM
ADEM DİLLİ
SEDAT ÜZEN
FURKAN MERCAN
ÖZGÜR CİHAN TURAN
YAKUP ÇEVİK
ALİ ŞENOL
ZEKİ KOÇAK
SALİH KUTLU
BAYRAM BABATUTMAZ
ABDULLAH KAYA
MÜMİN BAŞTÜRK
ABDULLAH KARŞILAYAN

Karabağlar Belediyesi hangi partide? Karabağlar Belediye başkanı kimdir? Karabağlar Belediye başkan adayları - 4

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Karşıyaka Seçim Sonuçları
Kemalpaşa Seçim Sonuçları
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Kiraz Seçim Sonuçları
Konak Seçim Sonuçları
Menemen Seçim Sonuçları
Menderes Seçim Sonuçları
Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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