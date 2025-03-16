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KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?

Karabük iftar vakti saat kaçta okunuyor? Karabük için iftar saatleri ne kadar kaldı? Karabük iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 16 Mart 2025 Karabük Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Karabük oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 1

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Karabük iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 16 Mart 2025 Karabük Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Karabük oruç ne zaman açılacak?

Bugün 16 Mart 2025, Karabük iftar vakti saati 19:04 vaktinde okunacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 2

KARABÜK İÇİN İFTAR SAATLERİNE NE KADAR KALDI?

Karabük iftar vakitlerine ne kadar kaldı?

İLÇE İLÇE KARABÜK İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Eflani İftar Vakti

Eskipazar İftar Vakti

Karabük İftar Vakti

Ovacık İftar Vakti

Safranbolu İftar Vakti

Yenice İftar Vakti

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 3

KARABÜK İFTAR VAKİTLERİNE KAÇ DAKİKA VAR?

Karabük iftar vakitleri kaç dakika var? Karabük iftar vakitleri için Ramazan Karabük imsakiye ve İmsakiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 4

16 Mart 2025 KARABÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.03.202505:5307:1713:0716:1318:4720:06
02.03.202505:5107:1613:0716:1418:4820:07
03.03.202505:5007:1413:0716:1518:4920:08
04.03.202505:4807:1213:0616:1618:5020:09
05.03.202505:4607:1113:0616:1618:5120:10
06.03.202505:4507:0913:0616:1718:5220:12
07.03.202505:4307:0813:0616:1818:5420:13
08.03.202505:4207:0613:0516:1918:5520:14
09.03.202505:4007:0413:0516:1918:5620:15
10.03.202505:3807:0313:0516:2018:5720:16
11.03.202505:3607:0113:0516:2118:5820:17
12.03.202505:3507:0013:0416:2118:5920:19
13.03.202505:3306:5813:0416:2219:0020:20
14.03.202505:3106:5613:0416:2319:0120:21
15.03.202505:3006:5513:0416:2319:0320:22
16.03.202505:2806:5313:0316:2419:0420:23
17.03.202505:2606:5113:0316:2419:0520:24
18.03.202505:2406:5013:0316:2519:0620:26
19.03.202505:2306:4813:0216:2519:0720:27
20.03.202505:2106:4613:0216:2619:0820:28
21.03.202505:1906:4513:0216:2719:0920:29
22.03.202505:1706:4313:0216:2719:1020:30
23.03.202505:1506:4113:0116:2819:1120:32
24.03.202505:1306:3913:0116:2819:1220:33
25.03.202505:1206:3813:0116:2919:1320:34
26.03.202505:1006:3613:0016:2919:1520:35
27.03.202505:0806:3413:0016:3019:1620:37
28.03.202505:0606:3313:0016:3019:1720:38
29.03.202505:0406:3112:5916:3119:1820:39
30.03.202505:0206:2912:5916:3119:1920:40
KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 5

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, İslam dininde orucun açılma zamanı olup, güneşin batmasıyla başlar. Hz. Peygamber, güneşin tamamen battığı andan itibaren orucun açılmasını tavsiye etmiş, bu vakitte yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir. Tarih boyunca iftar vakti, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı, aile ve dostların bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olmuştur.

İftar vaktini belirlemede temel ilke, güneşin ufkun altında kaybolmasıdır. Geçmişte bu vakit, güneşin batışının gözlemlenmesiyle tespit edilirken, günümüzde astronomik hesaplamalar ile dakikası dakikasına belirlenmektedir. İslam âlimleri ve astronomlar, güneşin yüksekliğini ve ufuk ile yaptığı açıyı dikkate alarak iftar vakti hesaplamaktadır.

Dünyanın farklı bölgelerinde iftar vakitleri, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak değişir. Ekvator çevresinde iftar saatleri yıl boyunca fazla değişmezken, kuzey ve güney yarım kürede mevsimlere göre gün uzunluğu farklılık gösterir. Kutup bölgelerinde ise yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle, en yakın bölgenin vakitleri veya fıkıh kurulları tarafından belirlenen takdirî süreler esas alınır.

Türkiye’de iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Diyanet, her şehrin coğrafi koordinatlarını ve rakımını göz önünde bulundurarak güneşin doğuş ve batışını hassas astronomik hesaplamalarla belirler. Bu veriler doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve imsak vakitleri ilan edilir. Böylece oruç tutanlar, belirlenen saatlerde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilir ve bu mübarek vaktin manevi hazzını birlikte paylaşabilir.

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 6

KARABÜK TERAVİH SAATLERİ

Karabük teravih namazı saat kaçta?

Karabük teravih namazı ne zaman kılınacak? Karabük teravih namazı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Karabük teravih namazı saati, 20:23 yatsı vakti ile başlayacaktır.

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 7

İLÇE İLÇE KARABÜK NAMAZ SAATLERİ

Eflani Namaz Saatleri

Eskipazar Namaz Saatleri

Karabük Namaz Saatleri

Ovacık Namaz Saatleri

Safranbolu Namaz Saatleri

Yenice Namaz Saatleri

KARABÜK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KARABÜK İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KARABÜK İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 KARABÜK Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 8

İL İL İFTAR SAATLERİ

Adana İftar Vakti

Adıyaman İftar Vakti

Afyonkarahisar İftar Vakti

Ağrı İftar Vakti

Aksaray İftar Vakti

Amasya İftar Vakti

Ankara İftar Vakti

Antalya İftar Vakti

Ardahan İftar Vakti

Artvin İftar Vakti

Aydın İftar Vakti

Balıkesir İftar Vakti

Bartın İftar Vakti

Batman İftar Vakti

Bayburt İftar Vakti

Bilecik İftar Vakti

Bingöl İftar Vakti

Bitlis İftar Vakti

Bolu İftar Vakti

Burdur İftar Vakti

Bursa İftar Vakti

Çanakkale İftar Vakti

Çankırı İftar Vakti

Çorum İftar Vakti

Denizli İftar Vakti

Diyarbakır İftar Vakti

Düzce İftar Vakti

Edirne İftar Vakti

Elazığ İftar Vakti

Erzincan İftar Vakti

Erzurum İftar Vakti

Eskişehir İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

Giresun İftar Vakti

Gümüşhane İftar Vakti

Hakkari İftar Vakti

Hatay İftar Vakti

Iğdır İftar Vakti

Isparta İftar Vakti

İstanbul İftar Vakti

İzmir İftar Vakti

Kahramanmaraş İftar Vakti

Karabük İftar Vakti

Karaman İftar Vakti

Kars İftar Vakti

Kastamonu İftar Vakti

Kayseri İftar Vakti

Kilis İftar Vakti

Kırıkkale İftar Vakti

Kırklareli İftar Vakti

Kırşehir İftar Vakti

Kocaeli İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kütahya İftar Vakti

Malatya İftar Vakti

Manisa İftar Vakti

Mardin İftar Vakti

Mersin İftar Vakti

Muğla İftar Vakti

Muş İftar Vakti

Nevşehir İftar Vakti

Niğde İftar Vakti

Ordu İftar Vakti

Osmaniye İftar Vakti

Rize İftar Vakti

Sakarya İftar Vakti

Samsun İftar Vakti

Şanlıurfa İftar Vakti

Siirt İftar Vakti

Sinop İftar Vakti

Şırnak İftar Vakti

Sivas İftar Vakti

Tekirdağ İftar Vakti

Tokat İftar Vakti

Trabzon İftar Vakti

Tunceli İftar Vakti

Uşak İftar Vakti

Van İftar Vakti

Yalova İftar Vakti

Yozgat İftar Vakti

Zonguldak İftar Vakti

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