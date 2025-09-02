Karabük ve Kastamonu'da yangınlar devam ediyor

Karabük-Kastamonu sınırındaki orman yangınları sürüyor. Ekipler Araç ilçesindeki iki farklı yangına müdahale ediyor. Ancak sarp arazi yapısı ekiplerin önündeki en büyük engel. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin 832 yangınla mücadele edildiğini söyledi.

Kastamonu iki ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor.

Pazar günü Karabük Eflani'de başlayan yangın Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı.

O yangınla mücadele edilirken Araç ilçesi Akgeçit köyü'nde ikinci orman yangını çıktı.

İki yangın arasında yaklaşık 5 kilometre var.

Ekipler alevlerin birleşmemesi için uğraşıyor.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

437 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin tehdit ettiği Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edildi. 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alındı.

Kısa süre sonra da alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Güzelce köyünde bazı evler zarar gördü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Başsavcılık talimatıyla Karabük'te başlayan yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Kesim işçisi olarak çalışan 5 Afgan uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar Safranbolu Adliyesine sevk edildi.

5 kişiden 4'üne çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı, biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin bu yılki tabloya değindi. 

Bakan Yumaklı, "1 Ocak’tan bu yana 2 bin 492’si orman, 3 bin 340’ı kırsal alan olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin boyutlarını ortaya koyuyor." dedi. 

