Karabük ve Kastamonu'da yangınlar devam ediyor
Karabük-Kastamonu sınırındaki orman yangınları sürüyor. Ekipler Araç ilçesindeki iki farklı yangına müdahale ediyor. Ancak sarp arazi yapısı ekiplerin önündeki en büyük engel. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin 832 yangınla mücadele edildiğini söyledi.
Kastamonu iki ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor.
Pazar günü Karabük Eflani'de başlayan yangın Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı.
O yangınla mücadele edilirken Araç ilçesi Akgeçit köyü'nde ikinci orman yangını çıktı.
İki yangın arasında yaklaşık 5 kilometre var.
Ekipler alevlerin birleşmemesi için uğraşıyor.