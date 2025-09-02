Karabük ve Kastamonu'da yangınlar devam ediyor

Bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin bu yılki tabloya değindi.

Bakan Yumaklı, "1 Ocak’tan bu yana 2 bin 492’si orman, 3 bin 340’ı kırsal alan olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin boyutlarını ortaya koyuyor." dedi.