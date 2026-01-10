Karabük'te 5 katlı binada yangın. Can pazarı yaşandı
10.01.2026 15:09
AA
Karabük'te 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı.
Anadolu Ajansı
Karabük'te Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki B.Ç.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
IHA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan 5'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Anadolu Ajansı
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.