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Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi

Karabük'te lise öğrencisi Muhammet Gündüz, 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 80 ülkenin parasının yer aldığı koleksiyonunu Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde sergiledi.

Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi - 1

Vali Fuat Gürel, 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi - 2

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gündüz, gazetecilere, ailesinin desteğiyle 5 yıldır para koleksiyonu yaptığını söyledi.

Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi - 3

Çeşitli ülkelerin para ve belgelerini topladığını belirten Gündüz, "İlk olarak madeni para toplamaya başladım. Son 2 yılda işi ilerlettim ve alım yapmaya başladım. 80 ülkenin parası mevcut. 2 bin liradan başlayıp 5 bin lira verdiğim paralar oldu. Bu, paranın piyasada bulunmasıyla alakalı. Koleksiyon bana 30 bin liraya mal oldu." diye konuştu.

Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi - 4

Gündüz, koleksiyonunda çeşitli ülkelerin 500 kağıt parasının bulunduğunu aktararak, "Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nde basılan 80 adet kağıt para var. Toplam 1500 madeni ve 580 kağıt para var." dedi.

Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi - 5

Bugün sona erecek serginin açılışına İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi - 6
Karabük'te 80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi - 7
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