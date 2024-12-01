Karabük'te Gabonlu Dina'nın ölümü: Sanık için 30 yıla kadar hapis istendi

Müşteki anne Jessica Santda Makemba Panga, kalbinin yaralı olduğunu söyleyerek, "Biliyorum ki kızım Dina aptal biri değildi. Kızım, bodrum katından kaçarak yardım isteyecek kadar bir arabaya girmişse ve aynı arabadan ondan sonra canhıraş çıkması gerekiyorsa demek ki orada bir saldırıya uğradı. Sanık, bundan sorumludur ve ceza almasını istiyorum." diye konuştu.