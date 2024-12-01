Karabük'te Gabonlu Dina'nın ölümü: Sanık için 30 yıla kadar hapis istendi
Mart 2023'te Karabük Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, savcı mütaalasını açıkladı. Tutuklu sanık Dursun Acar'ın "olası kastla öldürme ve cinsel istismar" suçlarından 30 yıla kadar hapsi istendi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Tanık olarak dinlenilmesi talep edilen ancak ulaşılamayan Ibouanga'nın arkadaşı Cedric Junior Aboghe Nguema'nın 2 Temmuz 2023'te yurt dışına çıktığının tespit edilmesi üzerine mahkeme heyeti, bu talepten vazgeçti.