Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor" dedi.

Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 1

Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü arasındaki ormanda saat 08.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 2

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 3

Yangına, 16 arazöz, 4 su ikmal tankı ve 2 dozer ile 124 kişilik ekibin müdahalesi sürüyor.

Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 4

Yangına havadan müdahale için ise bir yangın söndürme helikopterinin yola çıktığı belirtildi.

Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 5

MSB'DEN 2 HELİKOPTERLE DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek verildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Soğanlı bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 6

"YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ""Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." diye konuştu.

Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 7
Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı - 8
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