Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı
Karabük’ün Ovacık ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor" dedi.
Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü arasındaki ormanda saat 08.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.