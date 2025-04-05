Karabük'te yavru bozayı bulundu

Karabük'te orman işçileri, yavru bozayı buldu. Tedaviye alınan bozayıya "Bulut" adı verildi.

Karabük'te yavru bozayı bulundu - 1

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, yavru bozayıyı bitkin halde buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karabük'te yavru bozayı bulundu - 2

İşçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verdi. Yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi.

Karabük'te yavru bozayı bulundu - 3

Yavru ayı, Bursa'daki ayı barınağına götürüldü.

Karabük'te yavru bozayı bulundu - 4

Genel durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından "Bulut" ismi verildi.

Karabük'te yavru bozayı bulundu - 5

Günde altı kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen "Bulut"un merkezdeki bakımının dört ay sürmesi öngörülüyor.

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