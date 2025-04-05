Karabük'te yavru bozayı bulundu
Karabük'te orman işçileri, yavru bozayı buldu. Tedaviye alınan bozayıya "Bulut" adı verildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, yavru bozayıyı bitkin halde buldu.
Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, yavru bozayıyı bitkin halde buldu.
İşçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verdi. Yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi.
Yavru ayı, Bursa'daki ayı barınağına götürüldü.
Genel durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından "Bulut" ismi verildi.
Günde altı kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen "Bulut"un merkezdeki bakımının dört ay sürmesi öngörülüyor.