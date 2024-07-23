Karabük'teki orman yangını: 12 hektar zarar gördü

Karabük'te dün çıkan orman yangınında, 12 hektar alan zarar gördü.

Karabük'teki orman yangını: 12 hektar zarar gördü - 1

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Zopran köyü mevkisinde çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karabük'teki orman yangını: 12 hektar zarar gördü - 2

Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve ekipler sevk edildi.

Karabük'teki orman yangını: 12 hektar zarar gördü - 3

12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, dozer, kepçe, greyder, yangın söndürme helikopteri ve 85 personel ile yangına müdahale edildi.

Karabük'teki orman yangını: 12 hektar zarar gördü - 4

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Karabük'teki orman yangını: 12 hektar zarar gördü - 5

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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