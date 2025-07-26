Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi. Karabük-Ankara karayolu kapatıldı. Bursa'nın Orhaneli, Gürsu ve Kestel ilçelerinde yangınlar çıktı. Bakan İbrahim Yumaklı, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 1

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor, 

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde müdahale sürüyor.

Bursa'nın üç ilçesi yangınlarla mücadele ediyor. 

Antalya, Mersin ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki yangınlara müdahale sürüyor.  

TÜRKİYE HABERLERİ

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 2

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşaam saatlerinde yangınların durumlarına ilişkin açıklama yaptı. 


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 28'inin ormanlık alanda olduğunu, 48'inin ise kırsallık alanda olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol
altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. 
Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 3


Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Saat 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanında yangın çıktı. Hızlı bir şekilde müdahale oldu. Gerekli soğutma işlemleri büyük oranda bitti. 17.00 itibariyle kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı'da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık 2 kilometre ötesinde yeni bir yangın başladı. O bölgede diğer yangınla ilgili soğutuma çalışmaları yapan arkadaşımız olduğu için birkaç dakika içerisinde müdahil oldular. 5 helikopter ve kara araçlarımızla birlikte müdahale ettik. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Saat 14.36'da yeni bir yangın haberi de Antalya, Serik'ten geldi. Orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Arkadaşlarımız çok mücadele ettiler. Saat 20.00 itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 15.30'da Kahramanmaraş'ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile mücadele başlamış oldu. Halen müdahaleye devam ediyorlar. Bursa'da 2 yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan yangınlara müdahale başladı. Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili coğrafi koşulların, uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Bir müddet daha çalışmaya devam edeceğiz. Bu saydıklarım, büyüme potansiyeli olan yangınlar."

Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ankara Eymir tamamen kontrol altında alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke, Antalya Serik'te büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı. Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki 2'nci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları şu anda devam ediyor. Tarihin en üst seviyesinde seyrediyor hava koşulları. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de sürekli uyarı yapıyor. Sadece son 2 günde, Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcaklık artışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, tarihinde ilk kez 50 dereceyi ülkemizde aştığımızı ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınlara karşı uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, karada 7 gün 24 saat görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimler, devletin bütün kurumları, STK'larımızla devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız aslında ama hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu bu yangının çıkmamasını sağlamak. Bir kıvılcımın, bir ekosistemi yok edebileceğinden hareketle bütün vatandaşlarımızdan olağanüstü bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 4

KARABÜK

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 5

BOŞALTILAN KÖY SAYISI ARTIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 6

KARABÜK-ANKARA KARAYOLU KAPATILDI

Bu arada Karabük Valiliği'nden yangına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.

Valilik "İlimizde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Karabük-Ankara Karayolu, trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar iki yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı Karabük-Yenice Karayolu üzerinden sağlanacaktır" açıklamasını yaptı. 

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 7

BURSA

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor.

Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kızılçam ormanlarının yandığı bölgede söndürme çalışmalarına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık hem Kestel ilçesi Ağlaşan hem de Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmaları yapıldığını belirterek, "Ağlaşan'dan başlayarak Dışkayaya kadar ulaşan yangına bir taraftan devletimizin helikopterleri diğer taraftan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Allah razı olsun çiftçilerimizde destek veriyor." dedi.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 8

MAKAM ARACI YANMAKTAN KURTULDU

Yangında Gürsu Kaymakamı ve Gürsü Belediye Başkanı'nın makam arabası yanmaktan son anda kurtuldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, karayolunu ikiye bölen alevler yüzünden söndürme ekipleriyle çiftçilerin görüş mesafesi ve ulaşımı kesildi. Alevlerden koşarak kaçan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 9

ELEKTRİK KESİLDİ

Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale de sürüyor.

Mahallelerden hoparlörle anonsla vatandaşlardan destek istenirken, yangın nedeniyle Harmancık ilçesinde elektrikler kesildi.

Söndürme çalışmaları devam eden yangın hakkında konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, “Yangına en yakın yerleşim yeri 10 kilometre uzaklıktaki Yakuplar Mahallesi. Yangın, büyük bir yangın ve müdahale sürüyor" dedi.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 10

KAHRAMANMARAŞ

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz, yangın söndürme ekipleri, iş makinaları sevk edildi. Jandarma, AFAD ve çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına katılırken havanın kararması ile yangına karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının gece boyu sürmesi bekleniyor.
Öte yandan yangın nedeniyle 23 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, 4 kişi de dumandan etkilenmişti.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 11

ANTALYA  GAZİPAŞA'DA KONTROL ALTINDA

Antalya'da dün öğle saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını bugün akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Böylelikle kentte meydana gelen 4 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

Karabük'teki yangın büyüyor, Bursa'nın üç ilçesi tehdit altında - 12
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