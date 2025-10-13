Karabük'ü birbirine kattı: "Kolombiya vatandaşıyım, üflemem"
Karabük'te alkollü bir ATV sürücüsü sokakları birbirine kattı. Kolombiya vatandaşı olduğunu söyleyen sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddetti.
Karabük'te alkollü sürücü polisten kaçtı.
Olay, Karabük merkeze bağlı 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Trafik polisleri, seyir halindeyken hem zikzak çizen hem de telefonla konuşan 34 HJE 032 plakalı ATV sürücüsünü fark ederek durdurmak istedi.
Ancak dur ihtarına uymayan sürücü Berkin M., ATV'siyle kaçarak 45'inci Sokak'a girdi.
Şüpheli adam, kaçış sırasında bir bahçenin tel çitlerine takılarak durabildi.