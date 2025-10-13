Karabük'ü birbirine kattı: "Kolombiya vatandaşıyım, üflemem"

2,30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis otosuna da binmeyi reddeden sürücü, ancak bir sivil polis memurunun uzun süren iknası sonucu ambulansa alındı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Berkin M.'nin burada yapılan kan testinde 2,30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından karakola götürülen alkollü sürücü Berkin M. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmak suçlarından idari işlem yapıldı ve trafik cezası uygulandı.