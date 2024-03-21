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Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye başkanı kimdir? Karaburun Belediye başkan adayları

Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye Başkanı kimdir? Karaburun Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karaburun Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karaburun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları..

Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye başkanı kimdir? Karaburun Belediye başkan adayları - 1

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karaburun Belediyesini 3.743 alınan oy ve %49.28 oy oranı ile CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 3.743 %49.28
  • AK PARTİ FERHAN EROĞLU 3.018 %39.73
  • DSP DİNÇER ÖZLÜOĞLU 748 %9.85
  • DP SELİMAN ÇAKMAK 33 %0.43
  • AADET PARTİSİ ZEKERİYA YILMAZ 22 %0.29
  • VATAN PARTİSİ ORHAN BULUNMAZ 21 %0.28
  • BAĞIMSIZ YILDIRIM ERKAN 7 %0.09
  • BTP MEHMET HACIOĞLU 4 %0.05

TÜRKİYE HABERLERİ

Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye başkanı kimdir? Karaburun Belediye başkan adayları - 2

KARABURUN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karaburun Belediyesi Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Kimdir?

1971 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğan İlkay Girgin Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Karaburun’da tamamladı.

İzmir Kız Lisesi’ndeki lise eğitimi sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu.

İzmir Barosu’na kayıtlı olarak, 1997-2019 yılları arasında İzmir ve Karaburun’da serbest avukatlık yapan Başkan İlkay Girgin Erdoğan; imar hukuku, gayrimenkul hukuku ve miras hukuku dallarında uzmanlaştı.

2004-2014 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mordoğan Belediyesi Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Başkan Vekilliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İmar Komisyonu Üyeliği, Bütçe Plan Komisyonu Üyeliği görevlerini sürdürdü.

31 Mart 2019 tarihide yapılan yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Karaburun Belediye Başkan Adayı gösterilen Erdoğan, yüzde 49,28 oy alarak, ilçenin 117 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın belediye başkanı oldu.

Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye başkanı kimdir? Karaburun Belediye başkan adayları - 3

KARABURUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İLKAY GİRGİN ERDOĞAN
  • EYÜP KAYKAÇ
  • ZAFER SEVİNÇ
  • NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE
  • YAŞAR ELMAS
  • ERTUĞRUL BARKA
  • ŞADAN TÜTÜNCÜ
  • MELİH TUNCER YOLDAŞ
  • YAVUZ ERDOĞAN
  • FAYSAL ALAK
  • VOLKAN ŞAHİN
  • MUSTAFA TOSUNLAR
  • OLCAY ÖZTEMEL
  • ZEKERİYA YILMAZ
  • ORHAN BULUNMAZ
Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye başkanı kimdir? Karaburun Belediye başkan adayları - 4

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