Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye başkanı kimdir? Karaburun Belediye başkan adayları
Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye Başkanı kimdir? Karaburun Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karaburun Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karaburun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları..
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karaburun Belediyesini 3.743 alınan oy ve %49.28 oy oranı ile CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 3.743 %49.28
- AK PARTİ FERHAN EROĞLU 3.018 %39.73
- DSP DİNÇER ÖZLÜOĞLU 748 %9.85
- DP SELİMAN ÇAKMAK 33 %0.43
- AADET PARTİSİ ZEKERİYA YILMAZ 22 %0.29
- VATAN PARTİSİ ORHAN BULUNMAZ 21 %0.28
- BAĞIMSIZ YILDIRIM ERKAN 7 %0.09
- BTP MEHMET HACIOĞLU 4 %0.05