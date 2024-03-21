Karaburun Belediyesi hangi partide? Karaburun Belediye başkanı kimdir? Karaburun Belediye başkan adayları

KARABURUN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karaburun Belediyesi Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Kimdir?





1971 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğan İlkay Girgin Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Karaburun’da tamamladı.

İzmir Kız Lisesi’ndeki lise eğitimi sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu.

İzmir Barosu’na kayıtlı olarak, 1997-2019 yılları arasında İzmir ve Karaburun’da serbest avukatlık yapan Başkan İlkay Girgin Erdoğan; imar hukuku, gayrimenkul hukuku ve miras hukuku dallarında uzmanlaştı.

2004-2014 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mordoğan Belediyesi Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Başkan Vekilliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İmar Komisyonu Üyeliği, Bütçe Plan Komisyonu Üyeliği görevlerini sürdürdü.

31 Mart 2019 tarihide yapılan yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Karaburun Belediye Başkan Adayı gösterilen Erdoğan, yüzde 49,28 oy alarak, ilçenin 117 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın belediye başkanı oldu.