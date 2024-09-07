Karacaahmet Mezarlığı manzaralı mezar apartmanlar: Yaşayanlar da endişeli, altından geçenler de

Apartmanların görüntüsü çevrede yaşayanları da tedirgin ediyor.

Bölge sakinlerinden Hakan Yılmaz, “Apartmanın demirleri çıkmış, belli ki su çekmiş, zor burada. Burada yaşayanın mezarlığa bakıp düşünmesi lazım. Alt katlarında bir bakım da yok. Altlarında da mezar işleri yapan iş yerleri var. Karşısı Karacaahmet Mezarlığı ölüm çok yakın” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise kira fiyatlarına dikkat çekti.

“Eminim kirası uygun olduğu için orada oturuyorlardır.” diyen vatandaş, “Konforlu, deprem yönetmeliğine uygun bir evde oturmanın bedelini ödeyecek durumda olmadığından orada yaşıyor olabilirler. Burada yaşayanlar bu güzergahı görenler artık mezarlık manzarasına alışıp, görmemeye başlıyor orayı. Yapacak birşey yok üzücü ama orada da oturmak zorundalar.” dedi.

Bölgenin eski bir bölge olduğunu belirten vatandaş, “Dönüşüme girmesi, tamamının yapılması için büyük bir devlet desteği gerekiyor. İnsanların kalacak bir yerinin olması gerekiyor ki evleri yapılsın. Görüntü ürkütüyor ama biz de alıştık, bizim gittiğimiz yerler de böyle yerler olduğu için. Bir noktadan sonra İstanbul’da yaşayan biri buna alışmazsa burada yaşayamaz zaten.” dedi.