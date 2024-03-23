Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye başkanı kimdir? Karacabey Belediye başkan adayları

KARACABEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karacabey Belediyesi Başkanı Ali Özkan Kimdir?

01.10.1967 tarihinde Karacabey'de dünyaya gelen Ali Özkan; ilk, orta ve lise öğrenimini Karacabey'de tamamladı.





İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özkan, üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilenirken; siyasi ve sosyal yönden birçok çalışmanın içerisinde sorumluluk üstlendi.



Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da aktif olarak destek veren Ali Özkan, Karacabey Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinden beri vizyonu, yenilikçi bakış açısı, katılımcı ve şeffaf yönetim biçimiyle, ilçeye çağdaş belediyecilik anlayışını kazandırmıştır.



Ali Özkan’ın halkla bütünleşen yaklaşımları, kent yönetimindeki başarılı çizgisi, sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif konulardaki duyarlılığı ve mütevazı kişiliği, hem Bursa hem de Türkiye genelinde sıkça takdir toplamıştır.



Evli ve 2 kız çocuk babası olan Ali Özkan, İngilizce bilmektedir.