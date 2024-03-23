Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye başkanı kimdir? Karacabey Belediye başkan adayları
Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye Başkanı kimdir? Karacabey Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Karacabey Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Karacabey Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Karacabey yerel seçim sonuçları..
KARACABEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Karacabey Belediyesini 21.336 alınan oy ve %40.23 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Özkan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %40.23
- İyi Parti %35.78
- DP %21.22
- Saadet Partisi %2.08
- Vatan Partisi %0.41
- BTP %0.28