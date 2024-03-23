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Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye başkanı kimdir? Karacabey Belediye başkan adayları

Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye Başkanı kimdir? Karacabey Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Karacabey Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Karacabey Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Karacabey yerel seçim sonuçları..

Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye başkanı kimdir? Karacabey Belediye başkan adayları - 1

KARACABEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Karacabey Belediyesini 21.336 alınan oy ve %40.23 oy oranı ile AK Parti adayı Ali Özkan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %40.23
  • İyi Parti %35.78
  • DP %21.22
  • Saadet Partisi %2.08
  • Vatan Partisi %0.41
  • BTP %0.28

TÜRKİYE HABERLERİ

Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye başkanı kimdir? Karacabey Belediye başkan adayları - 2

KARACABEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karacabey Belediyesi Başkanı Ali Özkan Kimdir?


01.10.1967 tarihinde Karacabey'de dünyaya gelen Ali Özkan; ilk, orta ve lise öğrenimini Karacabey'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özkan, üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilenirken; siyasi ve sosyal yönden birçok çalışmanın içerisinde sorumluluk üstlendi.


Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da aktif olarak destek veren Ali Özkan, Karacabey Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinden beri vizyonu, yenilikçi bakış açısı, katılımcı ve şeffaf yönetim biçimiyle, ilçeye çağdaş belediyecilik anlayışını kazandırmıştır.


Ali Özkan’ın halkla bütünleşen yaklaşımları, kent yönetimindeki başarılı çizgisi, sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif konulardaki duyarlılığı ve mütevazı kişiliği, hem Bursa hem de Türkiye genelinde sıkça takdir toplamıştır.


Evli ve 2 kız çocuk babası olan Ali Özkan, İngilizce bilmektedir.

Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye başkanı kimdir? Karacabey Belediye başkan adayları - 3

KARACABEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ ÖZKAN
  • GÖNÜL AVİL
  • ALİ İHSAN KARDEŞ
  • FATİH KARABATI
  • BUKET SARİBAL
  • TANER ÇINARKES
  • FAHRETTİN DENGİZ
  • MURAT TUZAK
  • RAMAZAN BIDIRDI
  • UMUT GÜNERİ
  • BARIŞ KOÇAŞ
  • MEHMET EREN
  • DİLEK KÖKSALMIŞ
  • MUHAMMED KOP
  • YASEMİN TUNA
  • MUAMMER ALTUN
  • ERCÜMENT TEZEL
Karacabey Belediyesi hangi partide? Karacabey Belediye başkanı kimdir? Karacabey Belediye başkan adayları - 4

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