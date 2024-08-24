Karacaoğlan'ın anıt mezarı harabeye döndü
Mersin'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Tepesi'nde bulunan Karacaoğlan Anıt Mezarı bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Zemindeki düzenlemeleri kırılıp parçalanan anıt mezar çevresi de defineciler tarafından talan edildi.
17’nci yüzyılda yaşayan, yazdığı şiirleri bugüne kadar ulaşan Karacaoğlan'ın 1997 yılında Kültür Bakanlığı ve Mut Belediyesi iş birliğiyle yapılan, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay tarafından ziyarete açılan anıt mezar, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle viraneye döndü.