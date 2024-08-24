Karacaoğlan'ın anıt mezarı harabeye döndü

Anıt mezarı zaman zaman ziyaret ederek bakımını yapmaya çalıştıklarını belirten Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, "Biz buraların bakımını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bayrağını değiştirdik. Ama yeterli mi değil. Buranın güzel bir yapıma ihtiyacı var. Öyle bir yer ki altıncılar, hazineciler burayı talan etmektedir. Buraya bir bakım onarım istiyoruz." dedi.