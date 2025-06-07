Karaciğerinde tümör çıktı, oğlu sayesinde hayata tutundu: "55 yaşında değil, 15 yaşında oldum"
Ankara’da karaciğerinde tümör saptanan emekli Zeki Aydos (55), oğlu Burak Aydos'un (25) karaciğerinden yapılan nakille hayata tutundu. Zeki Aydos, "Oğlumla gurur duyuyorum. Onun sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum. 55 yaşında değil, 15 yaşında oldum. Diğer çocuklarım da organlarını bağışladı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan emekli Zeki Aydos, 3 ay önce rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Aydos’un karaciğerinde tümör saptandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Aydos'a karaciğer nakli yapılması kararlaştırıldı.