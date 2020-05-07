Karadan karaya köprü için çözüm aranıyor (Başkan halka sordu)

Trabzon’un Arsin ilçesinde seyir amacıyla karadan karaya yapılan ilginç köprünün revize edilmesi planlanıyor. İlçe belediye başkanı köprünün kaderi için sosyal medyadan vatandaşların fikrini aldı.

DHA 07.05.2020 - 10:04

Trabzon’un Arsin ilçesinde karadan karaya yapıldığı için tepkilere neden olan köprü için daha verimli bir kullanım alanı aranıyor.
İlçe belediyesi tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı.
Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine 2013 yılında köprü inşa edildi.
5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve 'seyir köprüsü' olarak adlandırılan, altından su akmayan köprü, görenlerin hem ilgisini hem tepkisini çekiyor.

Belediye tarafından yaptırılan köprü, ışıklandırılarak turizme kazandırıldı.
Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı köprü, sosyal medyada eleştirildi.
Arsin Belediyesi köprünün yeniden planlanması için sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini almaya başladı.
Köprü fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, "Bu köprüyü Trabzon’umuza en mantıklı nasıl şekilde kazandırabiliriz? Yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz" ifadesine yer verildi.
Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, köprünün seyir terası olarak zamanında yapıldığını belirterek, "Meşhur kırmızı köprümüzün kaderini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile birlikte sosyal medya üzerinden vatandaşımıza soruyoruz. Burası aslında bir seyir terasıdır. Anıldığı gibi bir köprü değildir. Vatandaşların sahil parkını yüksek bir yerden seyredebilecekleri köprü şeklinde dizayn edilmiş. Ama adı artık köprü. Türkiye gündemine oturdu. Yeniden revize edip en iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Daha iyi ve daha fonksiyonel hale nasıl getirip kullanabiliriz diye milletimizle beraber buranın kaderini belirleyeceğiz. Vatandaşlardan çok çeşitli görüşler var. Kaldırılsın diyenler var. Bulunduğu limandan karşı tarafa kurulsun, kafeterya olmasını isteyenler ve bakımdan geçirilip seyir terası olarak kalmasını isteyenler de var" dedi.

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