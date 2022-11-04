Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu

Samsun'da Karadeniz açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri alev alınca denize atlayıp kaybolan Ukraynalı makinist için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 1

Karadeniz'in yaklaşık 4 mil açığında, 2 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı 'Azov Confidence' adlı kargo gemisinde yangın çıktı.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 2

Bu sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev'in (43) kıyafetleri yanmaya başladı.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 3

Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Muravyev, panikle denize atladı.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 4

Gemi kaptanı, dalgalı denizde kaybolan Muravyev için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ihbarda bulundu.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 5

Harekete geçen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 6

Havadan helikopter destekli sürdürülen çalışmalarda, kayıp makiniste dair bir ize ulaşılamadı. Havadan ve karadan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 7

Rusya'dan demir alan kargo gemisi ise Samsun Limanı'nda bekletiliyor.

Karadeniz açıklarında gemi yangını: Denize atlayan makinist kayboldu - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER